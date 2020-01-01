Tokenomika KARATE (KARATE) Odkryj kluczowe informacje o KARATE (KARATE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o KARATE (KARATE) Karate Combat is the only sports league founded by crypto-natives, governed and gamified by a token. $KARATE holders govern the league and earn more tokens by playing the League's new Gaming apps. Karate Combat is the only sports league founded by crypto-natives, governed and gamified by a token. $KARATE holders govern the league and earn more tokens by playing the League's new Gaming apps. Oficjalna strona internetowa: https://www.karate.com/ Biała księga: https://www.karate.com/whitepaper Block Explorer: https://solscan.io/token/9AsPPTiQ12Rg2H5vQ4y5qnLSRmCzaoosXkLPiU94Yp7B Kup KARATE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa KARATE (KARATE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla KARATE (KARATE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.01M $ 7.01M $ 7.01M Całkowita podaż: $ 110.00B $ 110.00B $ 110.00B Podaż w obiegu: $ 66.65B $ 66.65B $ 66.65B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.57M $ 11.57M $ 11.57M Historyczne maksimum: $ 0.0069746 $ 0.0069746 $ 0.0069746 Historyczne minimum: $ 0.000087185617892771 $ 0.000087185617892771 $ 0.000087185617892771 Aktualna cena: $ 0.0001052 $ 0.0001052 $ 0.0001052 Dowiedz się więcej o cenie KARATE (KARATE)

Tokenomika KARATE (KARATE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki KARATE (KARATE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KARATE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KARATE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKARATE tokenomikę, poznaj cenę tokena KARATEna żywo!

Jak kupić KARATE Chcesz dodać KARATE (KARATE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu KARATE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować KARATE na MEXC już teraz!

Historia ceny KARATE (KARATE) Analiza historii ceny KARATE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny KARATE już teraz!

Prognoza ceny KARATE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KARATE? Nasza strona z prognozami cen KARATE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KARATE już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!