Informacje o Kangamoon (KANG) Kangamoon is a community-driven cryptocurrency project that integrates meme culture, Game-Fi and Social-Fi to create a unique ecosystem. The integration of a Play To Earn game further enhances the ecosystem by tapping into the burgeoning Game-Fi market and the Social-Fi Market and giving the $KANG token more utility. Kangamoon is a community-driven cryptocurrency project that integrates meme culture, Game-Fi and Social-Fi to create a unique ecosystem. The integration of a Play To Earn game further enhances the ecosystem by tapping into the burgeoning Game-Fi market and the Social-Fi Market and giving the $KANG token more utility. Oficjalna strona internetowa: https://kangamoon.game Biała księga: https://kangamoon-1.gitbook.io/kangamoon-whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xb1c9d42fa4ba691efe21656a7e6953d999b990c4 Kup KANG teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Kangamoon (KANG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Kangamoon (KANG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Historyczne maksimum: $ 0.09216 $ 0.09216 $ 0.09216 Historyczne minimum: $ 0.000343427016198239 $ 0.000343427016198239 $ 0.000343427016198239 Aktualna cena: $ 0.0003987 $ 0.0003987 $ 0.0003987 Dowiedz się więcej o cenie Kangamoon (KANG)

Tokenomika Kangamoon (KANG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Kangamoon (KANG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KANG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KANG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKANG tokenomikę, poznaj cenę tokena KANGna żywo!

Jak kupić KANG Chcesz dodać Kangamoon (KANG) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu KANG, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować KANG na MEXC już teraz!

Historia ceny Kangamoon (KANG) Analiza historii ceny KANG pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny KANG już teraz!

Prognoza ceny KANG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KANG? Nasza strona z prognozami cen KANG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KANG już teraz!

