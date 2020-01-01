Tokenomika KALICHAIN (KALIS) Odkryj kluczowe informacje o KALICHAIN (KALIS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o KALICHAIN (KALIS) Kalichain is a blockchain platform that combines NFC and NFT technologies to provide secure and transparent certification of physical goods. Aimed at combating fraud and counterfeiting, Kalichain offers a unique way for consumers to verify the authenticity of products and for brands to protect their goods in the market. Oficjalna strona internetowa: https://kalichain.com Biała księga: https://whitepaper.kalichain.com Block Explorer: https://explorer.kalichain.com

Tokenomika i analiza cenowa KALICHAIN (KALIS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla KALICHAIN (KALIS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.56M $ 1.56M $ 1.56M Historyczne maksimum: $ 0.24399 $ 0.24399 $ 0.24399 Historyczne minimum: $ 0.007050002690874607 $ 0.007050002690874607 $ 0.007050002690874607 Aktualna cena: $ 0.00781 $ 0.00781 $ 0.00781 Dowiedz się więcej o cenie KALICHAIN (KALIS)

Tokenomika KALICHAIN (KALIS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki KALICHAIN (KALIS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów KALIS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów KALIS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszKALIS tokenomikę, poznaj cenę tokena KALISna żywo!

Historia ceny KALICHAIN (KALIS) Analiza historii ceny KALIS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny KALIS już teraz!

Prognoza ceny KALIS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać KALIS? Nasza strona z prognozami cen KALIS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena KALIS już teraz!

