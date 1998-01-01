Tokenomika Juneo Supernet (JUNE) Odkryj kluczowe informacje o Juneo Supernet (JUNE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Juneo Supernet (JUNE) Our goal is to make blockchain technology accessible for everyone. Juneo Supernet offers a strong, scalable, and secure decentralized ecosystem for both users and organizations. Our goal is to make blockchain technology accessible for everyone. Juneo Supernet offers a strong, scalable, and secure decentralized ecosystem for both users and organizations. Oficjalna strona internetowa: https://juneo.com/ Biała księga: https://juneo.com/litepaper Block Explorer: https://juneoscan.io/chain/2/ Kup JUNE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Juneo Supernet (JUNE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Juneo Supernet (JUNE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 45.00M $ 45.00M $ 45.00M Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.28M $ 4.28M $ 4.28M Historyczne maksimum: $ 1.633 $ 1.633 $ 1.633 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.095 $ 0.095 $ 0.095 Dowiedz się więcej o cenie Juneo Supernet (JUNE)

Tokenomika Juneo Supernet (JUNE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Juneo Supernet (JUNE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów JUNE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów JUNE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszJUNE tokenomikę, poznaj cenę tokena JUNEna żywo!

Jak kupić JUNE Chcesz dodać Juneo Supernet (JUNE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu JUNE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować JUNE na MEXC już teraz!

Historia ceny Juneo Supernet (JUNE) Analiza historii ceny JUNE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny JUNE już teraz!

Prognoza ceny JUNE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać JUNE? Nasza strona z prognozami cen JUNE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena JUNE już teraz!

