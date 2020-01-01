Tokenomika Joseon Mun (JSM) Odkryj kluczowe informacje o Joseon Mun (JSM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Joseon Mun (JSM) The Joseon Mun is the national currency of Joseon, the first legally recognized cyber nation state in the world. As a national currency, JSM is the first unbannable cryptocurrency in the world. Additionally, as a sovereign nation, Joseon provides a legal jurisdiction which is a safe haven for crypto and blockchain. The Joseon Mun is the national currency of Joseon, the first legally recognized cyber nation state in the world. As a national currency, JSM is the first unbannable cryptocurrency in the world. Additionally, as a sovereign nation, Joseon provides a legal jurisdiction which is a safe haven for crypto and blockchain. Oficjalna strona internetowa: https://joseon.com/ Biała księga: https://joseon.cloud/JoseonWhitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x04C618CDbc1D59142dFEB4B9864835A06983EC2d Kup JSM teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Joseon Mun (JSM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Joseon Mun (JSM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 2.40T $ 2.40T $ 2.40T Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 576.00M $ 576.00M $ 576.00M Historyczne maksimum: $ 0.199995 $ 0.199995 $ 0.199995 Historyczne minimum: $ 0.000275446204573395 $ 0.000275446204573395 $ 0.000275446204573395 Aktualna cena: $ 0.00024 $ 0.00024 $ 0.00024 Dowiedz się więcej o cenie Joseon Mun (JSM)

Tokenomika Joseon Mun (JSM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Joseon Mun (JSM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów JSM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów JSM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszJSM tokenomikę, poznaj cenę tokena JSMna żywo!

Jak kupić JSM Chcesz dodać Joseon Mun (JSM) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu JSM, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować JSM na MEXC już teraz!

Historia ceny Joseon Mun (JSM) Analiza historii ceny JSM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny JSM już teraz!

Prognoza ceny JSM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać JSM? Nasza strona z prognozami cen JSM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena JSM już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!