Tokenomika Joseon Mun (JSM)
Informacje o Joseon Mun (JSM)
The Joseon Mun is the national currency of Joseon, the first legally recognized cyber nation state in the world. As a national currency, JSM is the first unbannable cryptocurrency in the world. Additionally, as a sovereign nation, Joseon provides a legal jurisdiction which is a safe haven for crypto and blockchain.
Tokenomika i analiza cenowa Joseon Mun (JSM)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Joseon Mun (JSM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Joseon Mun (JSM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Joseon Mun (JSM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów JSM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów JSM.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszJSM tokenomikę, poznaj cenę tokena JSMna żywo!
Historia ceny Joseon Mun (JSM)
Analiza historii ceny JSM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.
