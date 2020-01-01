Tokenomika JuliaOS (JOS) Odkryj kluczowe informacje o JuliaOS (JOS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o JuliaOS (JOS) JuliaOS is the high-performance, open-source framework for building AI Swarms that collaborate, adapt, and execute in real time. JuliaOS is the high-performance, open-source framework for building AI Swarms that collaborate, adapt, and execute in real time. Oficjalna strona internetowa: https://www.juliaos.com Biała księga: https://juliaos.gitbook.io/juliaos-documentation-hub Block Explorer: https://solscan.io/token/JosjEXh69RckgSs2AWsN1xN8zmiSHxBuJjHLURJnHhg Kup JOS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa JuliaOS (JOS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla JuliaOS (JOS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 979.00K $ 979.00K $ 979.00K Historyczne maksimum: $ 0.024 $ 0.024 $ 0.024 Historyczne minimum: $ 0.000962933514021999 $ 0.000962933514021999 $ 0.000962933514021999 Aktualna cena: $ 0.000979 $ 0.000979 $ 0.000979 Dowiedz się więcej o cenie JuliaOS (JOS)

Tokenomika JuliaOS (JOS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki JuliaOS (JOS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów JOS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów JOS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszJOS tokenomikę, poznaj cenę tokena JOSna żywo!

Jak kupić JOS Chcesz dodać JuliaOS (JOS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu JOS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować JOS na MEXC już teraz!

Historia ceny JuliaOS (JOS) Analiza historii ceny JOS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny JOS już teraz!

Prognoza ceny JOS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać JOS? Nasza strona z prognozami cen JOS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena JOS już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!