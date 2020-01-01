Tokenomika JEWEL (JEWEL) Odkryj kluczowe informacje o JEWEL (JEWEL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o JEWEL (JEWEL) JEWEL Token description: DeFi Kingdoms is a cross-chain fantasy RPG built on the DFKChain, Kaia, and Metis ecosystems. The JEWEL token is the primary token of the DeFi Kingdoms ecosystem, used for staking, gas, governance, and more! Also, if you need an endpoint for JEWEL circulating supply, you can use: https://supply.defikingdoms.com/jewel or https://supply.defikingdoms.com/jewel/circulatingsupply Oficjalna strona internetowa: https://defikingdoms.com/ Biała księga: https://docs.defikingdoms.com/ Block Explorer: https://explorer.harmony.one/address/0x72cb10c6bfa5624dd07ef608027e366bd690048f Kup JEWEL teraz!

Tokenomika i analiza cenowa JEWEL (JEWEL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla JEWEL (JEWEL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.92M $ 3.92M $ 3.92M Całkowita podaż: $ 121.01M $ 121.01M $ 121.01M Podaż w obiegu: $ 113.54M $ 113.54M $ 113.54M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.18M $ 4.18M $ 4.18M Historyczne maksimum: $ 24.33 $ 24.33 $ 24.33 Historyczne minimum: $ 0.010132781636744387 $ 0.010132781636744387 $ 0.010132781636744387 Aktualna cena: $ 0.03457 $ 0.03457 $ 0.03457 Dowiedz się więcej o cenie JEWEL (JEWEL)

Tokenomika JEWEL (JEWEL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki JEWEL (JEWEL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów JEWEL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów JEWEL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszJEWEL tokenomikę, poznaj cenę tokena JEWELna żywo!

Jak kupić JEWEL Chcesz dodać JEWEL (JEWEL) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu JEWEL, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować JEWEL na MEXC już teraz!

Historia ceny JEWEL (JEWEL) Analiza historii ceny JEWEL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny JEWEL już teraz!

Prognoza ceny JEWEL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać JEWEL? Nasza strona z prognozami cen JEWEL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena JEWEL już teraz!

