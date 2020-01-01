Tokenomika I m a Jeet (JEETS) Odkryj kluczowe informacje o I m a Jeet (JEETS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o I m a Jeet (JEETS) $JEETS is a Solana-based meme token inspired by the infamous "jeet" —the trader who buys tops, sells bottoms, panics during dips, and rage-tweets the devs. But this isn't just a meme — it's a movement of jeets turning paper hands into diamond hands. A brutally honest mirror of crypto culture, $JEETS is built on community, memes, and shared trading trauma—aiming to transform every panic-seller into a proud HODLer. Oficjalna strona internetowa: https://Jeets.ai Block Explorer: https://solscan.io/token/7D87YFU86HJcHwc3izRp27eAH6G9MYY8WeoE1R5xpump

Tokenomika i analiza cenowa I m a Jeet (JEETS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla I m a Jeet (JEETS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.93M $ 2.93M $ 2.93M Całkowita podaż: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Podaż w obiegu: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.93M $ 2.93M $ 2.93M Historyczne maksimum: $ 0.0042734 $ 0.0042734 $ 0.0042734 Historyczne minimum: $ 0.001265723808883623 $ 0.001265723808883623 $ 0.001265723808883623 Aktualna cena: $ 0.0029263 $ 0.0029263 $ 0.0029263 Dowiedz się więcej o cenie I m a Jeet (JEETS)

Tokenomika I m a Jeet (JEETS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki I m a Jeet (JEETS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów JEETS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów JEETS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszJEETS tokenomikę, poznaj cenę tokena JEETSna żywo!

Jak kupić JEETS Chcesz dodać I m a Jeet (JEETS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu JEETS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować JEETS na MEXC już teraz!

Historia ceny I m a Jeet (JEETS) Analiza historii ceny JEETS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny JEETS już teraz!

Prognoza ceny JEETS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać JEETS? Nasza strona z prognozami cen JEETS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena JEETS już teraz!

