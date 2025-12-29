GiełdaDEX+
Aktualna cena ITALIANROT wynosi 0.0008535 USD. Kapitalizacja rynkowa ITALIANROT to -- USD. Śledź aktualizacje cen ITALIANROT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i wiele więcej!

Więcej informacji o ITALIANROT

Informacje o cenie ITALIANROT

Czym jest ITALIANROT

Tokenomika ITALIANROT

Prognoza cen ITALIANROT

Historia ITALIANROT

Przewodnik zakupowy ITALIANROT

Przelicznik ITALIANROT-fiat

ITALIANROT na spot

Cena ITALIANROT(ITALIANROT)

Aktualna cena 1 ITALIANROT do USD:

$0.0008533
$0.0008533$0.0008533
+3.65%1D
USD
ITALIANROT (ITALIANROT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-12-29 17:29:51 (UTC+8)

Cena ITALIANROT na dziś

Cena bieżąca ITALIANROT (ITALIANROT) wynosi dziś $ 0.0008535, z 3.65% zmianą w ciągu ostatnich 24 godzin. Aktualny współczynnik konwersji ITALIANROT na USD wynosi $ 0.0008535 za ITALIANROT.

ITALIANROT zajmuje obecnie pozycję - pod względem kapitalizacji rynkowej, która wynosi --, przy podaży w obiegu -- ITALIANROT. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ITALIANROT oscylował między $ 0.000771 (minimum) a $ 0.0009307 (maksimum). Jego historyczne maksimum wynosi --, podczas gdy historyczne minimum to --.

W krótkim terminie ITALIANROT przesunął się o -0.41% w ciągu ostatniej godziny i o -27.35% w ciągu ostatnich 7 dni. W ciągu ostatniej doby całkowity wolumen obrotu osiągnął $ 50.10K.

Informacje rynkowe o ITALIANROT (ITALIANROT)

--
----

$ 50.10K
$ 50.10K$ 50.10K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa ITALIANROT wynosi --, przy $ 50.10K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ITALIANROT w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży --. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi --.

Historia ceny ITALIANROT w USD

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.000771
$ 0.000771$ 0.000771
Minimum 24h
$ 0.0009307
$ 0.0009307$ 0.0009307
Maksimum 24h

$ 0.000771
$ 0.000771$ 0.000771

$ 0.0009307
$ 0.0009307$ 0.0009307

--
----

--
----

-0.41%

+3.65%

-27.35%

-27.35%

Historia ceny ITALIANROT (ITALIANROT) – USD

Śledź zmiany ceny ITALIANROT dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.000030049+3.65%
30 Dni$ -0.0007525-46.86%
60 dni$ -0.0006465-43.10%
90 dni$ -0.0006465-43.10%
Dzisiejsza zmiana ceny ITALIANROT

DziśITALIANROT odnotował zmianę $ +0.000030049 (+3.65%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny ITALIANROT

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0007525 (-46.86%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny ITALIANROT

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę ITALIANROT o $ -0.0006465(-43.10%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny ITALIANROT

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.0006465 (-43.10%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe ITALIANROT (ITALIANROT)?

Sprawdź teraz stronę historii cen ITALIANROT.

Analiza AI dla ITALIANROT

Analizy oparte na sztucznej inteligencji badają najnowsze zmiany cen ITALIANROT, trendy wolumenu obrotu i wskaźniki nastrojów rynkowych, dostarczając aktualizacje w czasie rzeczywistym w celu identyfikacji okazji handlowych i wspierania świadomego podejmowania decyzji.

Jakie czynniki wpływają na cenę ITALIANROT?

Czynniki cenowe ITALIANROT obejmują: dynamikę podaży i popytu, nastroje rynkowe, wolumen obrotów, ruchy wielkich inwestorów, zainteresowanie w mediach społecznościowych, wpisy na giełdach, nowiny regulacyjne, korelację z Bitcoinem, rozwój projektów, partnerstwa, wzrost społeczności, zmiany w tokenomice oraz ogólne trendy na rynku kryptowalut.

Dlaczego ludzie chcą znać dzisiejszą cenę ITALIANROT?

Ludzie chcą znać cenę ITALIANROT na dziś z kilku powodów: decyzje dotyczące handlu, śledzenie portfela, timing inwestycji, obliczanie zysków i strat, analiza sentymentu rynkowego oraz możliwości spekulacyjne. Ceny w czasie rzeczywistym pomagają traderom skutecznie realizować zamówienia kupna/sprzedaży oraz zarządzać ryzykiem na wahańcach rynków kryptowalutowych.

Przewidywana cena ITALIANROT

Prognoza ceny ITALIANROT (ITALIANROT) na 2030 r. (za 5 lat)
Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena ITALIANROT w 2030 roku wyniesie $ -- przy stopie wzrostu 0.00%.
Prognoza ceny ITALIANROT (ITALIANROT) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena ITALIANROT może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ --.

Chcesz wiedzieć, jaką cenę osiągnie ITALIANROT w latach 2025–2026? Odwiedź naszą stronę Prognozy cenowe, aby zapoznać się z prognozami cen ITALIANROT na lata 2025–2026, klikając ITALIANROTPrognozy cenowe.

Jak kupować i inwestować w ITALIANROT

Gotowy na zakupy ITALIANROT? Zakup ITALIANROT na MEXC jest szybki i przyjazny dla początkujących. Po dokonaniu pierwszego zakupu możesz natychmiast rozpocząć handel. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszym poradnikiem zakupu ITALIANROT. Poniżej znajdziesz krótki 5-etapowy skrót, który pomoże Ci rozpocząć proces zakupu ITALIANROT (ITALIANROT).

Krok 1

Załóż konto i przeprowadź KYC

Najpierw załóż konto i przeprowadź KYC na MEXC. Możesz to zrobić na oficjalnej stronie MEXC lub w aplikacji MEXC, używając swojego numeru telefonu lub adresu e-mail.
Krok 2

Dodaj USDT, USDC lub USDE do swojego portfela

USDT, USDC i USDE ułatwiają handel na MEXC. USDT, USDC i USDE można kupić za pośrednictwem przelewu bankowego, transakcji OTC lub P2P.
Krok 3

Przejdź do strony handlu spot

Na stronie MEXC kliknij Spot na górnym pasku i wyszukaj preferowane tokeny.
Krok 4

Wybierz swoje tokeny

Dzięki dostępności ponad -- tokenów, możesz z łatwością kupić Bitcoina, Ethereum i popularne tokeny.
Krok 5

Dokończ zakup

Wpisz liczbę tokenów lub równowartość w Twojej lokalnej walucie. Kliknij przycisk Kup, a ITALIANROT zostaną natychmiast przelane do Twojego portfela.
Jak kupić ITALIANROT (ITALIANROT) - przewodnik

Co można zrobić z ITALIANROT

Co to jest ITALIANROT (ITALIANROT)

AI-generated abstract animal characters

Zasoby ITALIANROT

Aby lepiej zrozumieć ITALIANROT, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące ITALIANROT

Ile będzie wart 1 ITALIANROT w 2030 roku?
Jeśli wzrost ITALIANROT wynosiłby 5% rocznie, szacowana wartość mogłaby osiągnąć około -- do 2026 roku, -- do 2030 roku, -- do 2035 roku i -- do 2040 roku. Liczby te ilustrują scenariusz stałego wzrostu, choć rzeczywista przyszła cena będzie zależeć od przyjęcia na rynku, zmian regulacyjnych i warunków makroekonomicznych. Pełną tabelę projekcji z dokładnym rozbiciem potencjalnych cen ITALIANROT i oczekiwanego ROI dla poszczególnych lat znajdziesz poniżej.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-12-29 17:29:51 (UTC+8)

Dowiedz się więcej o ITALIANROT

ITALIANROT USDT (handel kontraktami futures)

Długie lub krótkie pozycje ITALIANROT z dźwignią. Odkryj handel kontraktami futures ITALIANROT USDT na MEXC i wykorzystaj wahania rynkowe.

Handluj ITALIANROT (ITALIANROT) na MEXC

Przeglądaj rynki spot i kontraktów futures, sprawdzaj aktualne ceny ITALIANROT, wolumen i handluj bezpośrednio.

Pary
Cena
Zmiana 24H
Wolumen 24H
ITALIANROT/USDT
$0.0008533
$0.0008533$0.0008533
+3.63%
0.00% (USDT)

Więcej kryptowalut do odkrycia

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

1 ITALIANROT = 0.0008535 USD