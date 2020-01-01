Tokenomika ISKRA Token (ISK)
Informacje o ISKRA Token (ISK)
Iskra is a web3 gaming platform that provides players and game developers with a premier destination to explore the thrill and excitement of Web3 games. Our ultimate mission is to create breaking ground in the Web3 gaming world and lead the way into a new era of blockchain entertainment. Iskra is redefining the way people play games with web3 for the future of play.
Tokenomika i analiza cenowa ISKRA Token (ISK)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ISKRA Token (ISK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika ISKRA Token (ISK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki ISKRA Token (ISK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów ISK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów ISK.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszISK tokenomikę, poznaj cenę tokena ISKna żywo!
Jak kupić ISK
Chcesz dodać ISKRA Token (ISK) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ISK, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne.
Historia ceny ISKRA Token (ISK)
Analiza historii ceny ISK pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.
Prognoza ceny ISK
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ISK? Nasza strona z prognozami cen ISK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.
