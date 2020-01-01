Tokenomika ISKRA Token (ISK) Odkryj kluczowe informacje o ISKRA Token (ISK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o ISKRA Token (ISK) Iskra is a web3 gaming platform that provides players and game developers with a premier destination to explore the thrill and excitement of Web3 games. Our ultimate mission is to create breaking ground in the Web3 gaming world and lead the way into a new era of blockchain entertainment. Iskra is redefining the way people play games with web3 for the future of play. Iskra is a web3 gaming platform that provides players and game developers with a premier destination to explore the thrill and excitement of Web3 games. Our ultimate mission is to create breaking ground in the Web3 gaming world and lead the way into a new era of blockchain entertainment. Iskra is redefining the way people play games with web3 for the future of play. Oficjalna strona internetowa: https://iskra.world/ Biała księga: https://whitepaper.iskra.world/summary/iskra-the-future-of-play Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x17d2628D30F8e9E966c9Ba831c9B9b01ea8Ea75C Kup ISK teraz!

Tokenomika i analiza cenowa ISKRA Token (ISK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ISKRA Token (ISK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.82M $ 1.82M $ 1.82M Całkowita podaż: $ 996.85M $ 996.85M $ 996.85M Podaż w obiegu: $ 535.11M $ 535.11M $ 535.11M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.40M $ 3.40M $ 3.40M Historyczne maksimum: $ 0.3015 $ 0.3015 $ 0.3015 Historyczne minimum: $ 0.002893097989614719 $ 0.002893097989614719 $ 0.002893097989614719 Aktualna cena: $ 0.0034 $ 0.0034 $ 0.0034 Dowiedz się więcej o cenie ISKRA Token (ISK)

Tokenomika ISKRA Token (ISK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ISKRA Token (ISK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ISK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ISK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszISK tokenomikę, poznaj cenę tokena ISKna żywo!

Jak kupić ISK Chcesz dodać ISKRA Token (ISK) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ISK, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ISK na MEXC już teraz!

Historia ceny ISKRA Token (ISK) Analiza historii ceny ISK pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ISK już teraz!

Prognoza ceny ISK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ISK? Nasza strona z prognozami cen ISK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ISK już teraz!

