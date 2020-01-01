Tokenomika Interlay (INTR) Odkryj kluczowe informacje o Interlay (INTR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Interlay (INTR) Interlay is a decentralized network dedicated to connecting crypto-currencies like Bitcoin with DeFi platforms like Polkadot and Ethereum. The Interlay network is hosted as a Polkadot parachain and will be connected to Cosmos, Ethereum and other major DeFi networks. Oficjalna strona internetowa: https://interlay.io/ Biała księga: https://docs.interlay.io/#/ Block Explorer: https://interlay.subscan.io/

Tokenomika i analiza cenowa Interlay (INTR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Interlay (INTR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 127.74K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 67.02M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.91M Historyczne maksimum: $ 0.44 Historyczne minimum: $ 0.001354349578774946 Aktualna cena: $ 0.001906

Tokenomika Interlay (INTR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Interlay (INTR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów INTR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów INTR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Jak kupić INTR Chcesz dodać Interlay (INTR) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu INTR, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny Interlay (INTR) Analiza historii ceny INTR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny INTR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać INTR? Nasza strona z prognozami cen INTR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

