Informacje o Inferium AI (IFR) Inferium AI - First AI infrastructure and analytics hub for verifiable inference and agents, with real-time performance metrics and Proof of Inference for unparalleled transparency. Be rewarded for your creations, performance and feedbacks. Oficjalna strona internetowa: https://inferium.io/ Biała księga: https://docs.inferium.io/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0x01812ca908b5731be0db86000c15c5afa3e834b2

Tokenomika i analiza cenowa Inferium AI (IFR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Inferium AI (IFR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 430.00K $ 430.00K $ 430.00K Historyczne maksimum: $ 0.13426 $ 0.13426 $ 0.13426 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.00172 $ 0.00172 $ 0.00172 Dowiedz się więcej o cenie Inferium AI (IFR)

Tokenomika Inferium AI (IFR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Inferium AI (IFR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów IFR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów IFR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszIFR tokenomikę, poznaj cenę tokena IFRna żywo!

Jak kupić IFR

Historia ceny Inferium AI (IFR) Analiza historii ceny IFR pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej.

Prognoza ceny IFR

