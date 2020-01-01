Tokenomika Icrypex Token (ICPX) Odkryj kluczowe informacje o Icrypex Token (ICPX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Icrypex Token (ICPX) Icrypex Token is the utility token of ICRYPEX Exchange. Icrypex Token is the utility token of ICRYPEX Exchange. Oficjalna strona internetowa: https://www.icrypex.com/en Biała księga: https://cdn.icrypex.com/docs/ICPX-Whitepaper-en.pdf Block Explorer: https://snowtrace.io/token/0xd78d3D08053130A3b4466e15D8fc2a61a3DeE47d Kup ICPX teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Icrypex Token (ICPX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Icrypex Token (ICPX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 261.02M $ 261.02M $ 261.02M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 478.50M $ 478.50M $ 478.50M Historyczne maksimum: $ 4.495 $ 4.495 $ 4.495 Historyczne minimum: $ 0.735025783419278 $ 0.735025783419278 $ 0.735025783419278 Aktualna cena: $ 0.957 $ 0.957 $ 0.957 Dowiedz się więcej o cenie Icrypex Token (ICPX)

Tokenomika Icrypex Token (ICPX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Icrypex Token (ICPX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ICPX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ICPX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszICPX tokenomikę, poznaj cenę tokena ICPXna żywo!

Jak kupić ICPX Chcesz dodać Icrypex Token (ICPX) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ICPX, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ICPX na MEXC już teraz!

Historia ceny Icrypex Token (ICPX) Analiza historii ceny ICPX pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ICPX już teraz!

Prognoza ceny ICPX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ICPX? Nasza strona z prognozami cen ICPX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ICPX już teraz!

