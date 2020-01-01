Tokenomika Ice Open Network (ICENETWORK) Odkryj kluczowe informacje o Ice Open Network (ICENETWORK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Ice Open Network (ICENETWORK) Ice Open Network (ION) is a highly scalable and fast Layer 1 blockchain, facilitating seamless decentralized applications with a user-friendly drag-and-drop dApp builder, making Web3 integration accessible to everyone. ION enhances digital interactions across various services, including identity verification, social media, and secure data management, making it accessible to a wide audience and setting a new standard in the blockchain ecosystem. Ice Open Network (ION) is a highly scalable and fast Layer 1 blockchain, facilitating seamless decentralized applications with a user-friendly drag-and-drop dApp builder, making Web3 integration accessible to everyone. ION enhances digital interactions across various services, including identity verification, social media, and secure data management, making it accessible to a wide audience and setting a new standard in the blockchain ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://ice.io Biała księga: https://ice.io/whitepaper Block Explorer: https://solscan.io/token/E9aPbhb5xRVGP2L6qJixfJC5qWAzECpUFUxnGx3wUiND Kup ICENETWORK teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Ice Open Network (ICENETWORK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ice Open Network (ICENETWORK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 33.08M $ 33.08M $ 33.08M Całkowita podaż: $ 21.15B $ 21.15B $ 21.15B Podaż w obiegu: $ 6.62B $ 6.62B $ 6.62B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 105.75M $ 105.75M $ 105.75M Historyczne maksimum: $ 0.013243 $ 0.013243 $ 0.013243 Historyczne minimum: $ 0.002752095838621793 $ 0.002752095838621793 $ 0.002752095838621793 Aktualna cena: $ 0.005 $ 0.005 $ 0.005 Dowiedz się więcej o cenie Ice Open Network (ICENETWORK)

Tokenomika Ice Open Network (ICENETWORK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ice Open Network (ICENETWORK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ICENETWORK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ICENETWORK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszICENETWORK tokenomikę, poznaj cenę tokena ICENETWORKna żywo!

Jak kupić ICENETWORK Chcesz dodać Ice Open Network (ICENETWORK) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu ICENETWORK, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować ICENETWORK na MEXC już teraz!

Historia ceny Ice Open Network (ICENETWORK) Analiza historii ceny ICENETWORK pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny ICENETWORK już teraz!

Prognoza ceny ICENETWORK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ICENETWORK? Nasza strona z prognozami cen ICENETWORK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ICENETWORK już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!