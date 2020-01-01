Tokenomika HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) Odkryj kluczowe informacje o HYPERSKIDS (HYPERSKIDS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) Hyperskids Token is a social impact token with a real purpose. With full transparency, Hyperskids Token allows anyone to contribute to social causes and track the real-time impact through blockchain technology. Currently, the project is focused on building a DAO (Decentralized Autonomous Organization) where the community itself will vote and decide on social actions, resource allocation, and the expansion of global impact. The ultimate goal is to create a transparent, participatory ecosystem fully committed to social good — proving that Web3 can truly change lives. Hyperskids Token is a social impact token with a real purpose. With full transparency, Hyperskids Token allows anyone to contribute to social causes and track the real-time impact through blockchain technology. Currently, the project is focused on building a DAO (Decentralized Autonomous Organization) where the community itself will vote and decide on social actions, resource allocation, and the expansion of global impact. The ultimate goal is to create a transparent, participatory ecosystem fully committed to social good — proving that Web3 can truly change lives. Oficjalna strona internetowa: https://www.hyperskidstoken.com/ Biała księga: https://www.hyperskidstoken.com/whitepaper Block Explorer: https://solscan.io/token/GwkEDwePTa6aFosh9xzAniGK1zvLrQ5yPJfLnqwmuyhG Kup HYPERSKIDS teraz!

Tokenomika i analiza cenowa HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla HYPERSKIDS (HYPERSKIDS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 46.81K $ 46.81K $ 46.81K Historyczne maksimum: $ 0.0189 $ 0.0189 $ 0.0189 Historyczne minimum: $ 0.000005915438903127 $ 0.000005915438903127 $ 0.000005915438903127 Aktualna cena: $ 0.00004681 $ 0.00004681 $ 0.00004681 Dowiedz się więcej o cenie HYPERSKIDS (HYPERSKIDS)

Tokenomika HYPERSKIDS (HYPERSKIDS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HYPERSKIDS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HYPERSKIDS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHYPERSKIDS tokenomikę, poznaj cenę tokena HYPERSKIDSna żywo!

Jak kupić HYPERSKIDS Chcesz dodać HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu HYPERSKIDS, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować HYPERSKIDS na MEXC już teraz!

Historia ceny HYPERSKIDS (HYPERSKIDS) Analiza historii ceny HYPERSKIDS pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny HYPERSKIDS już teraz!

Prognoza ceny HYPERSKIDS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HYPERSKIDS? Nasza strona z prognozami cen HYPERSKIDS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HYPERSKIDS już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!