Chihuahua is a meme coin and aims to be a community-driven project with a Community Pool of 10B HUAHUA that can be used to fund projects on top of the chain proposed and voted via the Governance built-in in the Chihuahua chain. Oficjalna strona internetowa: https://www.chihuahua.wtf/ Block Explorer: https://www.mintscan.io/chihuahua

Tokenomika i analiza cenowa Chihuahua (HUAHUA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Chihuahua (HUAHUA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.98M $ 1.98M $ 1.98M Całkowita podaż: $ 103.00B $ 103.00B $ 103.00B Podaż w obiegu: $ 93.55B $ 93.55B $ 93.55B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.18M $ 2.18M $ 2.18M Historyczne maksimum: $ 0.006378 $ 0.006378 $ 0.006378 Historyczne minimum: $ 0.000014850630620658 $ 0.000014850630620658 $ 0.000014850630620658 Aktualna cena: $ 0.00002113 $ 0.00002113 $ 0.00002113 Dowiedz się więcej o cenie Chihuahua (HUAHUA)

Tokenomika Chihuahua (HUAHUA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Chihuahua (HUAHUA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HUAHUA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HUAHUA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHUAHUA tokenomikę, poznaj cenę tokena HUAHUAna żywo!

Jak kupić HUAHUA Chcesz dodać Chihuahua (HUAHUA) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu HUAHUA, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować HUAHUA na MEXC już teraz!

Historia ceny Chihuahua (HUAHUA) Analiza historii ceny HUAHUA pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny HUAHUA już teraz!

Prognoza ceny HUAHUA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HUAHUA? Nasza strona z prognozami cen HUAHUA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HUAHUA już teraz!

