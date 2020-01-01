Tokenomika HeadStarter (HST) Odkryj kluczowe informacje o HeadStarter (HST), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o HeadStarter (HST) HeadStarter is the Web3 Start-up Accelerator and Launchpad of the Hedera Ecosystem. Innovating through Web3 crowdfunding solutions via an array of products from IDOs, INOs to StakePools and much more, HeadStarter offers a complete service suite to ensure the success of emerging Web3 start-ups. HeadStarter is the Web3 Start-up Accelerator and Launchpad of the Hedera Ecosystem. Innovating through Web3 crowdfunding solutions via an array of products from IDOs, INOs to StakePools and much more, HeadStarter offers a complete service suite to ensure the success of emerging Web3 start-ups. Oficjalna strona internetowa: https://headstarter.org/ Block Explorer: https://hashscan.io/#/mainnet/token/0.0.968069 Kup HST teraz!

Tokenomika i analiza cenowa HeadStarter (HST) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla HeadStarter (HST), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 20.64M $ 20.64M $ 20.64M Historyczne maksimum: $ 0.093 $ 0.093 $ 0.093 Historyczne minimum: $ 0.003887105623902062 $ 0.003887105623902062 $ 0.003887105623902062 Aktualna cena: $ 0.008255 $ 0.008255 $ 0.008255 Dowiedz się więcej o cenie HeadStarter (HST)

Tokenomika HeadStarter (HST): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki HeadStarter (HST) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HST, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HST. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHST tokenomikę, poznaj cenę tokena HSTna żywo!

Jak kupić HST Chcesz dodać HeadStarter (HST) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu HST, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować HST na MEXC już teraz!

Historia ceny HeadStarter (HST) Analiza historii ceny HST pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny HST już teraz!

Prognoza ceny HST Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HST? Nasza strona z prognozami cen HST łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HST już teraz!

