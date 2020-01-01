Tokenomika Metaverse HQ (HQ) Odkryj kluczowe informacje o Metaverse HQ (HQ), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Metaverse HQ (HQ) The First AI Enhanced Questing Protocol For Sustainable and Impactful Incentivization. The First AI Enhanced Questing Protocol For Sustainable and Impactful Incentivization. Oficjalna strona internetowa: https://app.mvhq.io/ Biała księga: https://litepaper.mvhq.io/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xde6AcEAF7F2dCEB3d425643C5F85351f2B38FcdE Kup HQ teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Metaverse HQ (HQ) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Metaverse HQ (HQ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 812.00K $ 812.00K $ 812.00K Historyczne maksimum: $ 0.276 $ 0.276 $ 0.276 Historyczne minimum: $ 0.000743106478590794 $ 0.000743106478590794 $ 0.000743106478590794 Aktualna cena: $ 0.000812 $ 0.000812 $ 0.000812 Dowiedz się więcej o cenie Metaverse HQ (HQ)

Tokenomika Metaverse HQ (HQ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Metaverse HQ (HQ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HQ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HQ. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHQ tokenomikę, poznaj cenę tokena HQna żywo!

Jak kupić HQ Chcesz dodać Metaverse HQ (HQ) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu HQ, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować HQ na MEXC już teraz!

Historia ceny Metaverse HQ (HQ) Analiza historii ceny HQ pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny HQ już teraz!

Prognoza ceny HQ Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HQ? Nasza strona z prognozami cen HQ łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HQ już teraz!

