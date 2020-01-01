Tokenomika Hakuto Metaverse (HKTM) Odkryj kluczowe informacje o Hakuto Metaverse (HKTM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Hakuto Metaverse (HKTM) Hakuto is a NFT-FI and Metaverse type project. We have original marketplace to trade and circulate identity tokens into the metaverse. Hakuto is a NFT-FI and Metaverse type project. We have original marketplace to trade and circulate identity tokens into the metaverse. Oficjalna strona internetowa: https://www.hakuto.io/ Biała księga: https://hakuto-white-paper.gitbook.io/hakuto/roadmap/introduction Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x3f36346f6389ab3253d0f4ebacde5c5dcd384a0b Kup HKTM teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Hakuto Metaverse (HKTM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Hakuto Metaverse (HKTM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.55M $ 2.55M $ 2.55M Historyczne maksimum: $ 0.08917 $ 0.08917 $ 0.08917 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.00102 $ 0.00102 $ 0.00102 Dowiedz się więcej o cenie Hakuto Metaverse (HKTM)

Tokenomika Hakuto Metaverse (HKTM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Hakuto Metaverse (HKTM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HKTM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HKTM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHKTM tokenomikę, poznaj cenę tokena HKTMna żywo!

Jak kupić HKTM Chcesz dodać Hakuto Metaverse (HKTM) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu HKTM, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować HKTM na MEXC już teraz!

Historia ceny Hakuto Metaverse (HKTM) Analiza historii ceny HKTM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny HKTM już teraz!

Prognoza ceny HKTM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HKTM? Nasza strona z prognozami cen HKTM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HKTM już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!