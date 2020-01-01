Tokenomika HIPPOP (HIPPOP) Odkryj kluczowe informacje o HIPPOP (HIPPOP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o HIPPOP (HIPPOP) $HIP is a meme token, it is based on RWA,and has definite use cases. Along with this, our coin has a large NFT community, an artist community and the HIPPOP app has just been released. $HIP is a meme token, it is based on RWA,and has definite use cases. Along with this, our coin has a large NFT community, an artist community and the HIPPOP app has just been released. Oficjalna strona internetowa: https://hypeboy.xyz/ Biała księga: https://the-hype-lab.gitbook.io/litepaper_eng Block Explorer: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=arbitrum&tab=transactions&tokenAddress=0xa0995d43901551601060447f9aBf93ebc277cEC2 Kup HIPPOP teraz!

Tokenomika i analiza cenowa HIPPOP (HIPPOP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla HIPPOP (HIPPOP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.25B $ 1.25B $ 1.25B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 421.75K $ 421.75K $ 421.75K Historyczne maksimum: $ 0.20281 $ 0.20281 $ 0.20281 Historyczne minimum: $ 0.000102006827494638 $ 0.000102006827494638 $ 0.000102006827494638 Aktualna cena: $ 0.0003374 $ 0.0003374 $ 0.0003374 Dowiedz się więcej o cenie HIPPOP (HIPPOP)

Tokenomika HIPPOP (HIPPOP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki HIPPOP (HIPPOP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HIPPOP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HIPPOP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHIPPOP tokenomikę, poznaj cenę tokena HIPPOPna żywo!

Jak kupić HIPPOP Chcesz dodać HIPPOP (HIPPOP) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu HIPPOP, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować HIPPOP na MEXC już teraz!

Historia ceny HIPPOP (HIPPOP) Analiza historii ceny HIPPOP pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny HIPPOP już teraz!

Prognoza ceny HIPPOP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HIPPOP? Nasza strona z prognozami cen HIPPOP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HIPPOP już teraz!

