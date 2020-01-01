Tokenomika HI (HI) Odkryj kluczowe informacje o HI (HI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o HI (HI) HI is leveraging blockchain technology to build services that are community powered. Members of hi are the key stakeholders of this ecosystem and the business is committed to maximize membership value - not profits. Their first product is a digital wallet that provides members with the most seamless payment experience via social messengers. HI is leveraging blockchain technology to build services that are community powered. Members of hi are the key stakeholders of this ecosystem and the business is committed to maximize membership value - not profits. Their first product is a digital wallet that provides members with the most seamless payment experience via social messengers. Oficjalna strona internetowa: https://www.hi.com/ Biała księga: https://cms.hi.com/uploads/hi_Whitepaper_en_4da11a89e8.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x77087ab5df23cfb52449a188e80e9096201c2097 Kup HI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa HI (HI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla HI (HI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.48M $ 4.48M $ 4.48M Całkowita podaż: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Podaż w obiegu: $ 62.07B $ 62.07B $ 62.07B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.21M $ 7.21M $ 7.21M Historyczne maksimum: $ 0.0615 $ 0.0615 $ 0.0615 Historyczne minimum: $ 0.000072421570618533 $ 0.000072421570618533 $ 0.000072421570618533 Aktualna cena: $ 0.0000721 $ 0.0000721 $ 0.0000721 Dowiedz się więcej o cenie HI (HI)

Tokenomika HI (HI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki HI (HI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHI tokenomikę, poznaj cenę tokena HIna żywo!

Jak kupić HI Chcesz dodać HI (HI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu HI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować HI na MEXC już teraz!

Historia ceny HI (HI) Analiza historii ceny HI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny HI już teraz!

Prognoza ceny HI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HI? Nasza strona z prognozami cen HI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HI już teraz!

