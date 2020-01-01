Tokenomika SphereX (HERE) Odkryj kluczowe informacje o SphereX (HERE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o SphereX (HERE) SphereX is a cutting-edge decentralized exchange (DEX) redefining digital asset trading with unmatched freedom and innovation. Our platform combines offchain matching for rapid trade execution, onchain settlement for maximum security, and cross-margin trading for capital efficiency. Oficjalna strona internetowa: https://www.sx.xyz/ Biała księga: https://bit.ly/SphereX_Litepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xD722424cF94b583752dfc80C08e2531AB3b762dc Kup HERE teraz!

Tokenomika i analiza cenowa SphereX (HERE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SphereX (HERE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 900.00M $ 900.00M $ 900.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 233.10K $ 233.10K $ 233.10K Historyczne maksimum: $ 0.16888 $ 0.16888 $ 0.16888 Historyczne minimum: $ 0.000199942621984002 $ 0.000199942621984002 $ 0.000199942621984002 Aktualna cena: $ 0.000259 $ 0.000259 $ 0.000259 Dowiedz się więcej o cenie SphereX (HERE)

Tokenomika SphereX (HERE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SphereX (HERE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HERE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HERE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHERE tokenomikę, poznaj cenę tokena HEREna żywo!

Jak kupić HERE Chcesz dodać SphereX (HERE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu HERE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować HERE na MEXC już teraz!

Historia ceny SphereX (HERE) Analiza historii ceny HERE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny HERE już teraz!

Prognoza ceny HERE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HERE? Nasza strona z prognozami cen HERE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HERE już teraz!

