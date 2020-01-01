Tokenomika Haven1 (H1) Odkryj kluczowe informacje o Haven1 (H1), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Haven1 (H1) Haven1 is the EVM L1 for DeFi 2.0. A complete Web3 ecosystem of verified, vetted hApps, purpose-built for DeFi, RWAs and a safer, MEV-resistant Web3 experience. Haven1 is the EVM L1 for DeFi 2.0. A complete Web3 ecosystem of verified, vetted hApps, purpose-built for DeFi, RWAs and a safer, MEV-resistant Web3 experience. Oficjalna strona internetowa: https://haven1.org Biała księga: https://docs.haven1.org/get-started/litepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9e3B5582b22E3835896368017bAfF6D942A41cd9 Kup H1 teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Haven1 (H1) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Haven1 (H1), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 877.61K $ 877.61K $ 877.61K Całkowita podaż: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Podaż w obiegu: $ 196.82M $ 196.82M $ 196.82M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.92M $ 8.92M $ 8.92M Historyczne maksimum: $ 0.02989 $ 0.02989 $ 0.02989 Historyczne minimum: $ 0.00404619099941967 $ 0.00404619099941967 $ 0.00404619099941967 Aktualna cena: $ 0.004459 $ 0.004459 $ 0.004459 Dowiedz się więcej o cenie Haven1 (H1)

Tokenomika Haven1 (H1): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Haven1 (H1) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów H1, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów H1. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszH1 tokenomikę, poznaj cenę tokena H1na żywo!

