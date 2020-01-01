Tokenomika Gull ai (GULL) Odkryj kluczowe informacje o Gull ai (GULL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Gull ai (GULL) Gull AI is an omnichain flagship AI infrastructure designed to revolutionize DeFi by making onchain transactions seamless and intelligent. Powered by cutting-edge AI and cross-chain compatibility, it simplifies trading, liquidity optimization, and asset transfers across multiple blockchains. With a unified interface and automation-driven efficiency, Gull AI is redefining the future of decentralized finance. Oficjalna strona internetowa: https://www.gullnetwork.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xab5Bff303312E24dc77bB71a451343f9fEB20093

Tokenomika i analiza cenowa Gull ai (GULL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Gull ai (GULL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: -- -- -- Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): -- -- -- Historyczne maksimum: $ 0.0156 $ 0.0156 $ 0.0156 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.00026 $ 0.00026 $ 0.00026 Dowiedz się więcej o cenie Gull ai (GULL)

Tokenomika Gull ai (GULL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Gull ai (GULL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GULL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GULL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGULL tokenomikę, poznaj cenę tokena GULLna żywo!

Jak kupić GULL Chcesz dodać Gull ai (GULL) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu GULL, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować GULL na MEXC już teraz!

Historia ceny Gull ai (GULL) Analiza historii ceny GULL pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GULL już teraz!

Prognoza ceny GULL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GULL? Nasza strona z prognozami cen GULL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GULL już teraz!

