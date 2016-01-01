Tokenomika GTC AI (GTCAI) Odkryj kluczowe informacje o GTC AI (GTCAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o GTC AI (GTCAI) GTC AI is an AI-driven, scalable Web3 modular infrastructure platform. GTC AI is an AI-driven, scalable Web3 modular infrastructure platform. Oficjalna strona internetowa: https://www.gtcai.net/ Biała księga: https://docs.gtcai.net/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x43cb3324ed27b4207eb93cac76d354f821998158 Kup GTCAI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa GTC AI (GTCAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GTC AI (GTCAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 190.00K $ 190.00K $ 190.00K Historyczne maksimum: $ 14.534 $ 14.534 $ 14.534 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.000019 $ 0.000019 $ 0.000019 Dowiedz się więcej o cenie GTC AI (GTCAI)

Tokenomika GTC AI (GTCAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GTC AI (GTCAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GTCAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GTCAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGTCAI tokenomikę, poznaj cenę tokena GTCAIna żywo!

