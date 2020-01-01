Tokenomika GTA VI (GTAVI) Odkryj kluczowe informacje o GTA VI (GTAVI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o GTA VI (GTAVI) The Ultimate Meme Coin Adventure! Rev your engines and buckle up for the wildest ride in the crypto. The Ultimate Meme Coin Adventure! Rev your engines and buckle up for the wildest ride in the crypto. Oficjalna strona internetowa: https://gta-vi.vip/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x77edb9c65bba76023ff6cB067DbDC863882B30f9 Kup GTAVI teraz!

Tokenomika i analiza cenowa GTA VI (GTAVI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GTA VI (GTAVI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 2,025,000.00T $ 2,025,000.00T $ 2,025,000.00T Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 583.00K $ 583.00K $ 583.00K Historyczne maksimum: $ 0.00000000000226 $ 0.00000000000226 $ 0.00000000000226 Historyczne minimum: $ 0.000000000000003947 $ 0.000000000000003947 $ 0.000000000000003947 Aktualna cena: $ 0.0000000000002879 $ 0.0000000000002879 $ 0.0000000000002879 Dowiedz się więcej o cenie GTA VI (GTAVI)

Tokenomika GTA VI (GTAVI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GTA VI (GTAVI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GTAVI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GTAVI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGTAVI tokenomikę, poznaj cenę tokena GTAVIna żywo!

Jak kupić GTAVI Chcesz dodać GTA VI (GTAVI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu GTAVI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować GTAVI na MEXC już teraz!

Historia ceny GTA VI (GTAVI) Analiza historii ceny GTAVI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GTAVI już teraz!

Prognoza ceny GTAVI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GTAVI? Nasza strona z prognozami cen GTAVI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GTAVI już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!