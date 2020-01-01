Tokenomika ORBIT (GRIFT) Odkryj kluczowe informacje o ORBIT (GRIFT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o ORBIT (GRIFT) AI Agent that helps users complete DeFi actions with natural language. AI Agent that helps users complete DeFi actions with natural language. Oficjalna strona internetowa: https://www.orbitcryptoai.com/ Biała księga: https://sphereone.notion.site/Surface-Area-d4883498ae5f41909e7fae69795645ad Block Explorer: https://solscan.io/token/GekTNfm84QfyP2GdAHZ5AgACBRd69aNmgA5FDhZupump Kup GRIFT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa ORBIT (GRIFT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla ORBIT (GRIFT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.81M $ 2.81M $ 2.81M Całkowita podaż: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M Podaż w obiegu: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.81M $ 2.81M $ 2.81M Historyczne maksimum: $ 0.198 $ 0.198 $ 0.198 Historyczne minimum: $ 0.000073183931858806 $ 0.000073183931858806 $ 0.000073183931858806 Aktualna cena: $ 0.002812 $ 0.002812 $ 0.002812 Dowiedz się więcej o cenie ORBIT (GRIFT)

Tokenomika ORBIT (GRIFT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki ORBIT (GRIFT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GRIFT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GRIFT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGRIFT tokenomikę, poznaj cenę tokena GRIFTna żywo!

