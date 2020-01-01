Tokenomika Green Bitcoin (GREENBTC) Odkryj kluczowe informacje o Green Bitcoin (GREENBTC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Green Bitcoin (GREENBTC) Green Bitcoin is a new type of cryptocurrency that allows holders to participate in staking through a revolutionary gamified green staking mechanism. Green Bitcoin is a new type of cryptocurrency that allows holders to participate in staking through a revolutionary gamified green staking mechanism. Oficjalna strona internetowa: https://greenbitcoin.xyz/ Biała księga: https://greenbitcoin.xyz/assets/documents/whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xdc9cb148ecb70876db0abeb92f515a5e1dc9f580 Kup GREENBTC teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Green Bitcoin (GREENBTC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Green Bitcoin (GREENBTC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 20.81M $ 20.81M $ 20.81M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 625.70K $ 625.70K $ 625.70K Historyczne maksimum: $ 1.885 $ 1.885 $ 1.885 Historyczne minimum: $ 0.020483966617154122 $ 0.020483966617154122 $ 0.020483966617154122 Aktualna cena: $ 0.03006 $ 0.03006 $ 0.03006 Dowiedz się więcej o cenie Green Bitcoin (GREENBTC)

Tokenomika Green Bitcoin (GREENBTC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Green Bitcoin (GREENBTC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GREENBTC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GREENBTC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGREENBTC tokenomikę, poznaj cenę tokena GREENBTCna żywo!

Historia ceny Green Bitcoin (GREENBTC) Analiza historii ceny GREENBTC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GREENBTC już teraz!

Prognoza ceny GREENBTC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GREENBTC? Nasza strona z prognozami cen GREENBTC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GREENBTC już teraz!

