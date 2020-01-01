Tokenomika Grafi (GRAFI) Odkryj kluczowe informacje o Grafi (GRAFI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Grafilab is a revolutionary AI ecosystem that empowers anyone, from ordinary users to developers, to participate in and benefit from AI innovation. Through our CeDePIN Cloud ,Co-Builder and AI App-store platform, users can easily deploy, train and monetize AI app/agents without needing deep technical expertise. At the heart of Grafilab is our AI Data Layer, which ensures secure data integrity, ownership, and transparency, creating a trusted environment for AI development and commercialization. Grafilab is breaking down the barriers to AI accessibility and driving the evolution toward AGI. Oficjalna strona internetowa: https://grafilab.io/home Biała księga: https://docs.grafilab.io/home Block Explorer: https://solscan.io/token/EJSPkGUWsSAfGWBe9rCiaSusbUQuVmFmvGVvwy6qyX1d

Tokenomika i analiza cenowa Grafi (GRAFI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Grafi (GRAFI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.09M $ 9.09M $ 9.09M Historyczne maksimum: $ 0.04143 $ 0.04143 $ 0.04143 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.004329 $ 0.004329 $ 0.004329 Dowiedz się więcej o cenie Grafi (GRAFI)

Tokenomika Grafi (GRAFI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Grafi (GRAFI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GRAFI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GRAFI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGRAFI tokenomikę, poznaj cenę tokena GRAFIna żywo!

Jak kupić GRAFI Chcesz dodać Grafi (GRAFI) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu GRAFI, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować GRAFI na MEXC już teraz!

Historia ceny Grafi (GRAFI) Analiza historii ceny GRAFI pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GRAFI już teraz!

Prognoza ceny GRAFI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GRAFI? Nasza strona z prognozami cen GRAFI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GRAFI już teraz!

