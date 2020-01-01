Tokenomika Grafi (GRAFI)

Odkryj kluczowe informacje o Grafi (GRAFI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o Grafi (GRAFI)

Grafilab is a revolutionary AI ecosystem that empowers anyone, from ordinary users to developers, to participate in and benefit from AI innovation. Through our CeDePIN Cloud ,Co-Builder and AI App-store platform, users can easily deploy, train and monetize AI app/agents without needing deep technical expertise. At the heart of Grafilab is our AI Data Layer, which ensures secure data integrity, ownership, and transparency, creating a trusted environment for AI development and commercialization. Grafilab is breaking down the barriers to AI accessibility and driving the evolution toward AGI.

Oficjalna strona internetowa:
https://grafilab.io/home
Biała księga:
https://docs.grafilab.io/home
Block Explorer:
https://solscan.io/token/EJSPkGUWsSAfGWBe9rCiaSusbUQuVmFmvGVvwy6qyX1d

Tokenomika i analiza cenowa Grafi (GRAFI)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Grafi (GRAFI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
--
----
Całkowita podaż:
$ 2.10B
$ 2.10B$ 2.10B
Podaż w obiegu:
--
----
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 9.09M
$ 9.09M$ 9.09M
Historyczne maksimum:
$ 0.04143
$ 0.04143$ 0.04143
Historyczne minimum:
--
----
Aktualna cena:
$ 0.004329
$ 0.004329$ 0.004329

Tokenomika Grafi (GRAFI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Grafi (GRAFI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów GRAFI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów GRAFI.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszGRAFI tokenomikę, poznaj cenę tokena GRAFIna żywo!

