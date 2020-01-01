Tokenomika GuildQB (GQB) Odkryj kluczowe informacje o GuildQB (GQB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o GuildQB (GQB) GuildQB is a gaming ecosystem that brings together various aspects of the gaming industry, such as DAO governance, game development, NFT promotion, and blockchain technology. The project's ultimate goal is to create an interconnected ecosystem of games, NFTs, and communities that maximises player benefits and achieves interoperability across the GameFi ecosystem. GuildQB plans to expand the number of game users by researching high-level games and giving scholarships to those interested. Users can also earn additional incentives by building gaming tools and making connections with the GameFI/BCG industry. GuildQB is a gaming ecosystem that brings together various aspects of the gaming industry, such as DAO governance, game development, NFT promotion, and blockchain technology. The project's ultimate goal is to create an interconnected ecosystem of games, NFTs, and communities that maximises player benefits and achieves interoperability across the GameFi ecosystem. GuildQB plans to expand the number of game users by researching high-level games and giving scholarships to those interested. Users can also earn additional incentives by building gaming tools and making connections with the GameFI/BCG industry. Oficjalna strona internetowa: https://guildqb.com/ Biała księga: https://guildqb.gitbook.io/guildqb-wp-v1.1 Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xE319519d910E733098fb559c2B10Cb70ED854603 Kup GQB teraz!

Tokenomika i analiza cenowa GuildQB (GQB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GuildQB (GQB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.81M $ 1.81M $ 1.81M Historyczne maksimum: $ 0.038 $ 0.038 $ 0.038 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.000181 $ 0.000181 $ 0.000181 Dowiedz się więcej o cenie GuildQB (GQB)

Tokenomika GuildQB (GQB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GuildQB (GQB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GQB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GQB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGQB tokenomikę, poznaj cenę tokena GQBna żywo!

Jak kupić GQB Chcesz dodać GuildQB (GQB) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu GQB, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować GQB na MEXC już teraz!

Historia ceny GuildQB (GQB) Analiza historii ceny GQB pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GQB już teraz!

Prognoza ceny GQB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GQB? Nasza strona z prognozami cen GQB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GQB już teraz!

