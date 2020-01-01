Tokenomika Outer Ring MMO (GQ) Odkryj kluczowe informacje o Outer Ring MMO (GQ), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Outer Ring MMO (GQ) Outer Ring is an MMORPG video game in a science fiction and fantasy universe based on the economic Play to Earn concept, currently under development by Windex Technologies OÜ in partnership with Nexxyo Labs, using its ManiacPanda Games brand. It represents a unique investment opportunity in a growing industry with an experienced company developing the project. Outer Ring is an MMORPG video game in a science fiction and fantasy universe based on the economic Play to Earn concept, currently under development by Windex Technologies OÜ in partnership with Nexxyo Labs, using its ManiacPanda Games brand. It represents a unique investment opportunity in a growing industry with an experienced company developing the project. Oficjalna strona internetowa: https://blinkgalaxy.com Biała księga: https://docs.blinkgalaxy.com/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xF700D4c708C2be1463E355F337603183D20E0808 Kup GQ teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Outer Ring MMO (GQ) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Outer Ring MMO (GQ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 407.63K $ 407.63K $ 407.63K Całkowita podaż: $ 6.01B $ 6.01B $ 6.01B Podaż w obiegu: $ 5.93B $ 5.93B $ 5.93B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 687.00K $ 687.00K $ 687.00K Historyczne maksimum: $ 0.0096 $ 0.0096 $ 0.0096 Historyczne minimum: $ 0.000042983445306248 $ 0.000042983445306248 $ 0.000042983445306248 Aktualna cena: $ 0.0000687 $ 0.0000687 $ 0.0000687 Dowiedz się więcej o cenie Outer Ring MMO (GQ)

Tokenomika Outer Ring MMO (GQ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Outer Ring MMO (GQ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GQ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GQ. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGQ tokenomikę, poznaj cenę tokena GQna żywo!

Jak kupić GQ Chcesz dodać Outer Ring MMO (GQ) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu GQ, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować GQ na MEXC już teraz!

Historia ceny Outer Ring MMO (GQ) Analiza historii ceny GQ pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GQ już teraz!

Prognoza ceny GQ Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GQ? Nasza strona z prognozami cen GQ łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GQ już teraz!

