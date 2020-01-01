Tokenomika GPT Wars (GPTW) Odkryj kluczowe informacje o GPT Wars (GPTW), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o GPT Wars (GPTW) GPT Wars revolutionizes GameFi by integrating AI Agents into a AAA FPS shooter game, enabling players to create and earn with their Autonomous AI Players (AIP). GPT Wars revolutionizes GameFi by integrating AI Agents into a AAA FPS shooter game, enabling players to create and earn with their Autonomous AI Players (AIP). Oficjalna strona internetowa: https://gptwars.ai Biała księga: https://whitepaper.gptwars.ai/ Block Explorer: https://basescan.org/token/0x0171ae9879C7FBCf3071B149bB4F2130daEF7457 Kup GPTW teraz!

Tokenomika i analiza cenowa GPT Wars (GPTW) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GPT Wars (GPTW), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 221.80K $ 221.80K $ 221.80K Historyczne maksimum: $ 0.0234 $ 0.0234 $ 0.0234 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.0002218 $ 0.0002218 $ 0.0002218 Dowiedz się więcej o cenie GPT Wars (GPTW)

Tokenomika GPT Wars (GPTW): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GPT Wars (GPTW) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GPTW, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GPTW. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGPTW tokenomikę, poznaj cenę tokena GPTWna żywo!

Historia ceny GPT Wars (GPTW) Analiza historii ceny GPTW pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GPTW już teraz!

Prognoza ceny GPTW Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GPTW? Nasza strona z prognozami cen GPTW łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GPTW już teraz!

