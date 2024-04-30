Tokenomika GPTVerse (GPTV) Odkryj kluczowe informacje o GPTVerse (GPTV), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o GPTVerse (GPTV) GPTVerse unifies various AI applications under a single account and payment method, seamlessly managing transactions with blockchain integration. As a Web3 project, GPTVerse is more than just a website, it has a multi-platform structure that includes mobile applications, browser plugins, Metaverse and similar platforms. In addition to bringing together various AI applications, GPTVerse also offers its own AI products to its users. Among its key features is its low-code infrastructure, providing users with the basis for building AI that suits their needs. Oficjalna strona internetowa: https://gptverse.art/ Biała księga: https://docs.gptverse.art/ Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x1f56efffee38eeeae36cd38225b66c56e4d095a7

Tokenomika i analiza cenowa GPTVerse (GPTV) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GPTVerse (GPTV), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 879.00M $ 879.00M $ 879.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 275.13K $ 275.13K $ 275.13K Historyczne maksimum: $ 0.05501 $ 0.05501 $ 0.05501 Historyczne minimum: $ 0.000325099414321857 $ 0.000325099414321857 $ 0.000325099414321857 Aktualna cena: $ 0.000313 $ 0.000313 $ 0.000313 Dowiedz się więcej o cenie GPTVerse (GPTV)

Tokenomika GPTVerse (GPTV): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GPTVerse (GPTV) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GPTV, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GPTV. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGPTV tokenomikę, poznaj cenę tokena GPTVna żywo!

