Tokenomika gorilla (GORILLABSC) Odkryj kluczowe informacje o gorilla (GORILLABSC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o gorilla (GORILLABSC) $GORILLA is a meme coin built around the "ape" culture of the crypto community, symbolizing the spirit of retail investors uniting against market giants without fear. With the core slogan "Apes together strong," its iconic imagery features traders dressed in gorilla costumes in a humorous fashion, conveying a message of diamond hands and fearless defiance of market whales. Oficjalna strona internetowa: https://gorillabsc.vip Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xcf640fdf9b3d9e45cbd69fda91d7e22579c14444

Tokenomika i analiza cenowa gorilla (GORILLABSC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla gorilla (GORILLABSC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.67M $ 2.67M $ 2.67M Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.67M $ 2.67M $ 2.67M Historyczne maksimum: $ 0.011685 $ 0.011685 $ 0.011685 Historyczne minimum: $ 0.000169190737028489 $ 0.000169190737028489 $ 0.000169190737028489 Aktualna cena: $ 0.00267 $ 0.00267 $ 0.00267 Dowiedz się więcej o cenie gorilla (GORILLABSC)

Tokenomika gorilla (GORILLABSC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki gorilla (GORILLABSC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GORILLABSC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GORILLABSC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGORILLABSC tokenomikę, poznaj cenę tokena GORILLABSCna żywo!

Historia ceny gorilla (GORILLABSC) Analiza historii ceny GORILLABSC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GORILLABSC już teraz!

Prognoza ceny GORILLABSC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GORILLABSC? Nasza strona z prognozami cen GORILLABSC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GORILLABSC już teraz!

