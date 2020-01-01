Tokenomika Gooncoin (GOONC) Odkryj kluczowe informacje o Gooncoin (GOONC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Gooncoin (GOONC) $GOONC is a meme coin derived from the cultural phenomenon of “gooning,” allegedly launched via @launchcoin by @basedalexandoor, a developer rumored to be associated with @OpenAI. The coin’s name comes from the term “gooning,” which originally refers to a trance-like, hyper-focused state people enter after prolonged indulgence in activities such as watching short videos or gaming. The term is often used self-deprecatingly by Gen Z to describe mindless immersion. $GOONC is a meme coin derived from the cultural phenomenon of “gooning,” allegedly launched via @launchcoin by @basedalexandoor, a developer rumored to be associated with @OpenAI. The coin’s name comes from the term “gooning,” which originally refers to a trance-like, hyper-focused state people enter after prolonged indulgence in activities such as watching short videos or gaming. The term is often used self-deprecatingly by Gen Z to describe mindless immersion. Oficjalna strona internetowa: https://believe.app/coin/ENfpbQUM5xAnNP8ecyEQGFJ6KwbuPjMwv7ZjR29cDuAb Block Explorer: https://solscan.io/token/ENfpbQUM5xAnNP8ecyEQGFJ6KwbuPjMwv7ZjR29cDuAb Kup GOONC teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Gooncoin (GOONC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Gooncoin (GOONC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 403.00K $ 403.00K $ 403.00K Historyczne maksimum: $ 0.07 $ 0.07 $ 0.07 Historyczne minimum: $ 0.000381382932476875 $ 0.000381382932476875 $ 0.000381382932476875 Aktualna cena: $ 0.000403 $ 0.000403 $ 0.000403 Dowiedz się więcej o cenie Gooncoin (GOONC)

Tokenomika Gooncoin (GOONC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Gooncoin (GOONC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GOONC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GOONC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGOONC tokenomikę, poznaj cenę tokena GOONCna żywo!

Jak kupić GOONC Chcesz dodać Gooncoin (GOONC) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu GOONC, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować GOONC na MEXC już teraz!

Historia ceny Gooncoin (GOONC) Analiza historii ceny GOONC pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GOONC już teraz!

Prognoza ceny GOONC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GOONC? Nasza strona z prognozami cen GOONC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GOONC już teraz!

