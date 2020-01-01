Tokenomika GOLFIN (GON) Odkryj kluczowe informacje o GOLFIN (GON), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o GOLFIN (GON) GOLFIN is building a sustainable ecosystem by incorporating revenue from the real economy through partnerships with golf courses and related manufacturers, based on in-game item trading and a token ecosystem. GOLFIN is building a sustainable ecosystem by incorporating revenue from the real economy through partnerships with golf courses and related manufacturers, based on in-game item trading and a token ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://golfin.io/en/ Biała księga: https://docs.golfin.io/english Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x513D3246A54148192d6bEf4de81885c8F4bFE96c Kup GON teraz!

Tokenomika i analiza cenowa GOLFIN (GON) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GOLFIN (GON), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: $ 72.00T $ 72.00T $ 72.00T Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.63M $ 2.63M $ 2.63M Historyczne maksimum: $ 0.000008499 $ 0.000008499 $ 0.000008499 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.0000000365 $ 0.0000000365 $ 0.0000000365 Dowiedz się więcej o cenie GOLFIN (GON)

Tokenomika GOLFIN (GON): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GOLFIN (GON) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GON, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GON. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGON tokenomikę, poznaj cenę tokena GONna żywo!

Jak kupić GON Chcesz dodać GOLFIN (GON) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu GON, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować GON na MEXC już teraz!

Historia ceny GOLFIN (GON) Analiza historii ceny GON pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GON już teraz!

Prognoza ceny GON Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GON? Nasza strona z prognozami cen GON łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GON już teraz!

