Tokenomika GOGGLES (GOGLZ) Odkryj kluczowe informacje o GOGGLES (GOGLZ), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o GOGGLES (GOGLZ) Meme token on Fantom Opera Network. Meme token on Fantom Opera Network. Oficjalna strona internetowa: https://www.goglz.io Block Explorer: https://sonicscan.org/token/0x9fdbc3f8abc05fa8f3ad3c17d2f806c1230c4564 Kup GOGLZ teraz!

Tokenomika i analiza cenowa GOGGLES (GOGLZ) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GOGGLES (GOGLZ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 34.74M $ 34.74M $ 34.74M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.43M $ 2.43M $ 2.43M Historyczne maksimum: $ 0.9422 $ 0.9422 $ 0.9422 Historyczne minimum: $ 0.04814805533865755 $ 0.04814805533865755 $ 0.04814805533865755 Aktualna cena: $ 0.0699 $ 0.0699 $ 0.0699 Dowiedz się więcej o cenie GOGGLES (GOGLZ)

Tokenomika GOGGLES (GOGLZ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GOGGLES (GOGLZ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GOGLZ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GOGLZ. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGOGLZ tokenomikę, poznaj cenę tokena GOGLZna żywo!

Jak kupić GOGLZ Chcesz dodać GOGGLES (GOGLZ) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu GOGLZ, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować GOGLZ na MEXC już teraz!

Historia ceny GOGGLES (GOGLZ) Analiza historii ceny GOGLZ pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GOGLZ już teraz!

Prognoza ceny GOGLZ Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GOGLZ? Nasza strona z prognozami cen GOGLZ łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GOGLZ już teraz!

