Aktualna cena Goatcoin to 0.0002377 USD. Śledź aktualizacje cen GOATCOIN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GOATCOIN łatwo w MEXC już teraz.

Cena Goatcoin(GOATCOIN)

$0.0002377
+6.78%1D
USD
Goatcoin (GOATCOIN) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:42:35 (UTC+8)

Informacje o cenie Goatcoin (GOATCOIN) (USD)

Aktualna cena Goatcoin (GOATCOIN) wynosi $ 0.0002377. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GOATCOIN wahał się między $ 0.0001971 a $ 0.0002523, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GOATCOIN w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GOATCOIN zmieniły się o -5.34% w ciągu ostatniej godziny, o +6.78% w ciągu 24 godzin i o -19.32% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Goatcoin (GOATCOIN)

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa Goatcoin wynosi --, przy $ 54.74K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GOATCOIN w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży --. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi --.

Historia ceny Goatcoin (GOATCOIN) – USD

Śledź zmiany ceny Goatcoin dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.000015093+6.78%
30 Dni$ -0.0001643-40.88%
60 dni$ -0.0015633-86.81%
90 dni$ -0.0017623-88.12%
Dzisiejsza zmiana ceny Goatcoin

DziśGOATCOIN odnotował zmianę $ +0.000015093 (+6.78%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Goatcoin

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0001643 (-40.88%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Goatcoin

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę GOATCOIN o $ -0.0015633(-86.81%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Goatcoin

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.0017623 (-88.12%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Goatcoin (GOATCOIN)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Goatcoin.

Co to jest Goatcoin (GOATCOIN)

GOAT to napędzany przez społeczność memecoin zwierzęcy, wywodzący się z określenia „Greatest Of All Time” i połączony z historycznym memem Dogecoina, łączący nostalgię z lekką, żartobliwą narracją.

Goatcoin jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Goatcoin. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu GOATCOIN, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Goatcoin na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Goatcoin będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Goatcoin (w USD)

Jaka będzie wartość Goatcoin (GOATCOIN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Goatcoin (GOATCOIN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Goatcoin.

Sprawdź teraz prognozę ceny Goatcoin!

Tokenomika Goatcoin (GOATCOIN)

Zrozumienie tokenomiki Goatcoin (GOATCOIN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GOATCOINjuż teraz!

Jak kupić Goatcoin (GOATCOIN)

Szukasz jak kupić Goatcoin? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Goatcoin na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

Zasoby Goatcoin

Aby lepiej zrozumieć Goatcoin, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Goatcoin

Jaka jest dziś wartość Goatcoin (GOATCOIN)?
Aktualna cena GOATCOIN w USD wynosi 0.0002377USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GOATCOIN do USD?
Aktualna cena GOATCOIN w USD wynosi $ 0.0002377. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Goatcoin?
Kapitalizacja rynkowa dla GOATCOIN wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GOATCOIN w obiegu?
W obiegu GOATCOIN znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GOATCOIN?
GOATCOIN osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GOATCOIN?
GOATCOIN zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu GOATCOIN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GOATCOIN wynosi $ 54.74K USD.
Czy w tym roku GOATCOIN pójdzie wyżej?
GOATCOIN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GOATCOIN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:42:35 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

