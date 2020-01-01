Tokenomika numogram (GNON) Odkryj kluczowe informacje o numogram (GNON), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o numogram (GNON) GNON is a Meme token on the SOL chain. GNON is a Meme token on the SOL chain. Oficjalna strona internetowa: https://www.dgnon.ai/ Block Explorer: https://solscan.io/token/HeJUFDxfJSzYFUuHLxkMqCgytU31G6mjP4wKviwqpump Kup GNON teraz!

Tokenomika i analiza cenowa numogram (GNON) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla numogram (GNON), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 673.40K $ 673.40K $ 673.40K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 673.40K $ 673.40K $ 673.40K Historyczne maksimum: $ 0.1963 $ 0.1963 $ 0.1963 Historyczne minimum: $ 0.000055129935052205 $ 0.000055129935052205 $ 0.000055129935052205 Aktualna cena: $ 0.0006734 $ 0.0006734 $ 0.0006734 Dowiedz się więcej o cenie numogram (GNON)

Tokenomika numogram (GNON): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki numogram (GNON) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GNON, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GNON. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGNON tokenomikę, poznaj cenę tokena GNONna żywo!

Jak kupić GNON Chcesz dodać numogram (GNON) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu GNON, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować GNON na MEXC już teraz!

Historia ceny numogram (GNON) Analiza historii ceny GNON pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GNON już teraz!

Prognoza ceny GNON Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GNON? Nasza strona z prognozami cen GNON łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GNON już teraz!

Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz!