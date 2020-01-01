Tokenomika THE GAME COMPANY (GMRT) Odkryj kluczowe informacje o THE GAME COMPANY (GMRT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o THE GAME COMPANY (GMRT) The Game Company ($GMRT) is a next-generation gaming ecosystem that merges Web3 technology with traditional gaming, creating an immersive, decentralized, and lag-free cloud gaming experience. Our platform enables players to access AAA titles from Steam, Epic Games, and other major publishers without downloads or installations—directly playable on any device. Oficjalna strona internetowa: https://thegamecompany.ai/ Biała księga: https://docsend.com/view/cej7bgnnqe7w4yxk Block Explorer: https://basescan.org/token/0x6967f0974d76d34e140cae27efea32cdf546b58e

Tokenomika i analiza cenowa THE GAME COMPANY (GMRT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla THE GAME COMPANY (GMRT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 933.95K $ 933.95K $ 933.95K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 272.05M $ 272.05M $ 272.05M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.43M $ 3.43M $ 3.43M Historyczne maksimum: $ 0.6 $ 0.6 $ 0.6 Historyczne minimum: $ 0.002046112204732325 $ 0.002046112204732325 $ 0.002046112204732325 Aktualna cena: $ 0.003433 $ 0.003433 $ 0.003433 Dowiedz się więcej o cenie THE GAME COMPANY (GMRT)

Tokenomika THE GAME COMPANY (GMRT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki THE GAME COMPANY (GMRT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GMRT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GMRT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGMRT tokenomikę, poznaj cenę tokena GMRTna żywo!

