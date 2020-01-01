Tokenomika Green Grey MetaGame (GGMT) Odkryj kluczowe informacje o Green Grey MetaGame (GGMT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Green Grey MetaGame (GGMT) GG MetaGame offers a dynamic gaming ecosystem merging hundreds of casual mobile games, primarily based on our own portfolio of already successful titles with a dedicated audience , with our main product being an SDK for easy integration of mobile games into the ecosystem. GG MetaGame offers a dynamic gaming ecosystem merging hundreds of casual mobile games, primarily based on our own portfolio of already successful titles with a dedicated audience , with our main product being an SDK for easy integration of mobile games into the ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://ggmt.io Biała księga: https://docs.ggmt.io Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x76aAb5FD2243d99EAc92d4d9EBF23525d3ACe4Ec Kup GGMT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Green Grey MetaGame (GGMT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Green Grey MetaGame (GGMT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.66M $ 6.66M $ 6.66M Historyczne maksimum: $ 0.3 $ 0.3 $ 0.3 Historyczne minimum: $ 0.000867166293203724 $ 0.000867166293203724 $ 0.000867166293203724 Aktualna cena: $ 0.000666 $ 0.000666 $ 0.000666 Dowiedz się więcej o cenie Green Grey MetaGame (GGMT)

Tokenomika Green Grey MetaGame (GGMT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Green Grey MetaGame (GGMT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GGMT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GGMT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGGMT tokenomikę, poznaj cenę tokena GGMTna żywo!

Jak kupić GGMT Chcesz dodać Green Grey MetaGame (GGMT) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu GGMT, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować GGMT na MEXC już teraz!

Historia ceny Green Grey MetaGame (GGMT) Analiza historii ceny GGMT pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GGMT już teraz!

Prognoza ceny GGMT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GGMT? Nasza strona z prognozami cen GGMT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GGMT już teraz!

