Informacje o GoFundMeme (GFM) The GoFundMeme platform for launching memecoins The GoFundMeme platform for launching memecoins Oficjalna strona internetowa: https://www.gofundmeme.io/ Biała księga: https://docs.gofundmeme.io/ Block Explorer: https://solscan.io/token/E1jCTXdkMRoawoWoqfbhiNkkLbxcSHPssMo36U84pump Kup GFM teraz!

Tokenomika i analiza cenowa GoFundMeme (GFM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GoFundMeme (GFM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: -- -- -- Całkowita podaż: -- -- -- Podaż w obiegu: -- -- -- FDV (wycena w pełni rozwodniona): -- -- -- Historyczne maksimum: $ 0.12405 $ 0.12405 $ 0.12405 Historyczne minimum: -- -- -- Aktualna cena: $ 0.0001942 $ 0.0001942 $ 0.0001942 Dowiedz się więcej o cenie GoFundMeme (GFM)

Tokenomika GoFundMeme (GFM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GoFundMeme (GFM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GFM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GFM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGFM tokenomikę, poznaj cenę tokena GFMna żywo!

Jak kupić GFM Chcesz dodać GoFundMeme (GFM) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu GFM, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować GFM na MEXC już teraz!

Historia ceny GoFundMeme (GFM) Analiza historii ceny GFM pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GFM już teraz!

Prognoza ceny GFM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GFM? Nasza strona z prognozami cen GFM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GFM już teraz!

