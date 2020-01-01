Tokenomika GET (GET) Odkryj kluczowe informacje o GET (GET), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o GET (GET) GET is designed to be a token that moves along with the evolution of entertainment, based on the core ideas of Web3. The characteristics of Web3, such as democratization of decision-making and immediacy of value distribution, have an extremely high affinity with the set of use cases provided by GET. GET is designed to be a token that moves along with the evolution of entertainment, based on the core ideas of Web3. The characteristics of Web3, such as democratization of decision-making and immediacy of value distribution, have an extremely high affinity with the set of use cases provided by GET. Oficjalna strona internetowa: https://global-entertainment-token.org/ Biała księga: https://docs.global-entertainment-token.org/ Block Explorer: https://cardanoscan.io/token/33be91b6ae36905945138fbd131ca0fc255dc55ab5c2bfbc8fb41072476c6f62616c20456e7465727461696e6d656e7420546f6b656e202847455429?tab=topholders Kup GET teraz!

Tokenomika i analiza cenowa GET (GET) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GET (GET), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 52.75M $ 52.75M $ 52.75M Historyczne maksimum: $ 0.0267 $ 0.0267 $ 0.0267 Historyczne minimum: $ 0.004797037399451781 $ 0.004797037399451781 $ 0.004797037399451781 Aktualna cena: $ 0.005275 $ 0.005275 $ 0.005275 Dowiedz się więcej o cenie GET (GET)

Tokenomika GET (GET): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GET (GET) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GET, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GET. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGET tokenomikę, poznaj cenę tokena GETna żywo!

