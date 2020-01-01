Tokenomika GENOME (GENOME) Odkryj kluczowe informacje o GENOME (GENOME), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o GENOME (GENOME) GENOME is the utility and governance token of the GenomesDAO. The token is used for value transfer in the Genomes.io platform as well as being used for all payments and actions across the GenomesDAO infrastrcuture GENOME is the utility and governance token of the GenomesDAO. The token is used for value transfer in the Genomes.io platform as well as being used for all payments and actions across the GenomesDAO infrastrcuture Oficjalna strona internetowa: https://genomes.io Biała księga: https://genomes.gitbook.io/ Block Explorer: https://basescan.org/address/0x1db0c569ebb4a8b57ac01833b9792f526305e062 Kup GENOME teraz!

Tokenomika i analiza cenowa GENOME (GENOME) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GENOME (GENOME), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.35M $ 3.35M $ 3.35M Historyczne maksimum: $ 0.06 $ 0.06 $ 0.06 Historyczne minimum: $ 0.001610492707953459 $ 0.001610492707953459 $ 0.001610492707953459 Aktualna cena: $ 0.00335 $ 0.00335 $ 0.00335 Dowiedz się więcej o cenie GENOME (GENOME)

Tokenomika GENOME (GENOME): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GENOME (GENOME) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GENOME, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GENOME. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGENOME tokenomikę, poznaj cenę tokena GENOMEna żywo!

Jak kupić GENOME Chcesz dodać GENOME (GENOME) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu GENOME, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować GENOME na MEXC już teraz!

Historia ceny GENOME (GENOME) Analiza historii ceny GENOME pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GENOME już teraz!

Prognoza ceny GENOME Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GENOME? Nasza strona z prognozami cen GENOME łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GENOME już teraz!

