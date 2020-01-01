Tokenomika GenomeFi (GENO) Odkryj kluczowe informacje o GenomeFi (GENO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

GenomeFi is an AI-based Web3 Genome DID platform targeting Web2 users related to the bioindustry and Web3 users. GenomeFi is an AI-based Web3 Genome DID platform targeting Web2 users related to the bioindustry and Web3 users. Oficjalna strona internetowa: https://genomefi.io/ Biała księga: https://whitepaper.genomefi.io/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xCa730042595a1809793fbe2e9883c184c7Eb27Db

Tokenomika i analiza cenowa GenomeFi (GENO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GenomeFi (GENO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 120.00K $ 120.00K $ 120.00K Historyczne maksimum: $ 0.306 $ 0.306 $ 0.306 Historyczne minimum: $ 0.000004528530954801 $ 0.000004528530954801 $ 0.000004528530954801 Aktualna cena: $ 0.00012 $ 0.00012 $ 0.00012 Dowiedz się więcej o cenie GenomeFi (GENO)

Tokenomika GenomeFi (GENO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GenomeFi (GENO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GENO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GENO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGENO tokenomikę, poznaj cenę tokena GENOna żywo!

Historia ceny GenomeFi (GENO) Analiza historii ceny GENO pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GENO już teraz!

Prognoza ceny GENO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GENO? Nasza strona z prognozami cen GENO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GENO już teraz!

