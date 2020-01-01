Tokenomika Genopets (GENE) Odkryj kluczowe informacje o Genopets (GENE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Genopets (GENE) Genopets is a Free-to-Play, Move-to-Earn NFT game on Solana that makes it fun and profitable to live an active lifestyle. Genopets combines user's step data from their mobile device and wearables with blockchain Play-to-Earn economics so players can earn crypto for taking action in real life as they explore the Genoverse evolving and battling their Genopet. Oficjalna strona internetowa: https://www.genopets.me/ Biała księga: https://litepaper.genopets.me/ Block Explorer: https://solscan.io/token/GENEtH5amGSi8kHAtQoezp1XEXwZJ8vcuePYnXdKrMYz

Tokenomika i analiza cenowa Genopets (GENE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Genopets (GENE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.16M $ 1.16M $ 1.16M Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 83.87M $ 83.87M $ 83.87M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.38M $ 1.38M $ 1.38M Historyczne maksimum: $ 37.8733 $ 37.8733 $ 37.8733 Historyczne minimum: $ 0.010421425450671146 $ 0.010421425450671146 $ 0.010421425450671146 Aktualna cena: $ 0.01381 $ 0.01381 $ 0.01381 Dowiedz się więcej o cenie Genopets (GENE)

Tokenomika Genopets (GENE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Genopets (GENE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GENE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GENE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGENE tokenomikę, poznaj cenę tokena GENEna żywo!

Jak kupić GENE Chcesz dodać Genopets (GENE) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu GENE, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować GENE na MEXC już teraz!

Historia ceny Genopets (GENE) Analiza historii ceny GENE pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny GENE już teraz!

Prognoza ceny GENE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GENE? Nasza strona z prognozami cen GENE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GENE już teraz!

