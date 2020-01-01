Tokenomika GCOTI (GCOTI) Odkryj kluczowe informacje o GCOTI (GCOTI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o GCOTI (GCOTI) COTI is the fastest and lightest confidentiality layer on Ethereum. Powered by the breakthrough cryptographic protocol Garbled Circuits and secured by Ethereum, COTI introduces the most advanced and compliant solution for data protection on the public blockchain. Paving the way for the next wave of Web3 innovation and adoption, COTI unlocks a whole new world of use cases, including confidential transactions, Artificial Intelligence, DeFi, decentralized identification, and more. Oficjalna strona internetowa: https://coti.io/ Biała księga: https://coti.io/files/treasury2.0_lp.pdf Block Explorer: https://explorer.coti.io/

Tokenomika i analiza cenowa GCOTI (GCOTI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla GCOTI (GCOTI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.94M $ 8.94M $ 8.94M Historyczne maksimum: $ 0.16251 $ 0.16251 $ 0.16251 Historyczne minimum: $ 0.005601592708485165 $ 0.005601592708485165 $ 0.005601592708485165 Aktualna cena: $ 0.00894 $ 0.00894 $ 0.00894 Dowiedz się więcej o cenie GCOTI (GCOTI)

Tokenomika GCOTI (GCOTI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki GCOTI (GCOTI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GCOTI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GCOTI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGCOTI tokenomikę, poznaj cenę tokena GCOTIna żywo!

