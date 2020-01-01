Tokenomika FU Coin (FUCOIN) Odkryj kluczowe informacje o FU Coin (FUCOIN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o FU Coin (FUCOIN) WHATS FU? Dream of magic in your crypto tale? Fu the coin that turns fortune's sail. Named for “luck” it’s here to ignite, bringing fortune to your wallet's night. WHY FU? Without Fu, a wallet's just a place, With Fu, it's a charm, a lucky embrace. Not just a token, but a key so fine, Unlocking the path where luck and fortune align. WHATS FU? Dream of magic in your crypto tale? Fu the coin that turns fortune's sail. Named for “luck” it’s here to ignite, bringing fortune to your wallet's night. WHY FU? Without Fu, a wallet's just a place, With Fu, it's a charm, a lucky embrace. Not just a token, but a key so fine, Unlocking the path where luck and fortune align. Oficjalna strona internetowa: https://www.fucoin.io Biała księga: https://www.fucoin.io/media/fu-coin/whitepaper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xed6af21df463c7f116a6d7d687a4c190c4cf7586 Kup FUCOIN teraz!

Tokenomika i analiza cenowa FU Coin (FUCOIN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FU Coin (FUCOIN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 651.48K $ 651.48K $ 651.48K Całkowita podaż: $ 10.00T $ 10.00T $ 10.00T Podaż w obiegu: $ 194.53B $ 194.53B $ 194.53B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 33.49M $ 33.49M $ 33.49M Historyczne maksimum: $ 0.000255 $ 0.000255 $ 0.000255 Historyczne minimum: $ 0.000000039581112066 $ 0.000000039581112066 $ 0.000000039581112066 Aktualna cena: $ 0.000003349 $ 0.000003349 $ 0.000003349 Dowiedz się więcej o cenie FU Coin (FUCOIN)

Tokenomika FU Coin (FUCOIN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki FU Coin (FUCOIN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FUCOIN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FUCOIN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFUCOIN tokenomikę, poznaj cenę tokena FUCOINna żywo!

Jak kupić FUCOIN Chcesz dodać FU Coin (FUCOIN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu FUCOIN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować FUCOIN na MEXC już teraz!

Historia ceny FU Coin (FUCOIN) Analiza historii ceny FUCOIN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny FUCOIN już teraz!

Prognoza ceny FUCOIN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FUCOIN? Nasza strona z prognozami cen FUCOIN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FUCOIN już teraz!

