Tokenomika Fanton (FTON) Odkryj kluczowe informacje o Fanton (FTON), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o Fanton (FTON) Leveraging the power of TON & Telegram's rapidly expanding user base, Fanton provides an accessible and engaging fantasy sports experience. Discover more about the platform at Fanton Fantasy Football right on Telegram. Oficjalna strona internetowa: https://fan-ton.com/ Biała księga: https://fan-ton.com/fntf/ Block Explorer: https://tonviewer.com/EQDCBwiUEeeBLHhqIW161yObGvO7_BqZeD3XR5E2y_fwfiMG

Tokenomika i analiza cenowa Fanton (FTON) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Fanton (FTON), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 148.80K $ 148.80K $ 148.80K Historyczne maksimum: $ 0.05948 $ 0.05948 $ 0.05948 Historyczne minimum: $ 0.00021409863920158 $ 0.00021409863920158 $ 0.00021409863920158 Aktualna cena: $ 0.0002976 $ 0.0002976 $ 0.0002976 Dowiedz się więcej o cenie Fanton (FTON)

Tokenomika Fanton (FTON): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Fanton (FTON) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FTON, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FTON. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFTON tokenomikę, poznaj cenę tokena FTONna żywo!

Jak kupić FTON Chcesz dodać Fanton (FTON) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu FTON, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer.

Historia ceny Fanton (FTON) Analiza historii ceny FTON pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny FTON już teraz!

Prognoza ceny FTON Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FTON? Nasza strona z prognozami cen FTON łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FTON już teraz!

