Tokenomika Fasttoken (FTN) Odkryj kluczowe informacje o Fasttoken (FTN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o Fasttoken (FTN) FTN is the official cryptocurrency of Fastex ecosystem and the native token of the Fastex Chain developed and curated by leading tech giant SoftConstruct. With SoftConstruct's vast network, over 1 million active users, and 700 partners all over the globe, FTN will have numerous real-world use cases from day 1 implying high organic growth. Oficjalna strona internetowa: https://www.fasttoken.com Biała księga: https://docs.fasttoken.com/fasttoken-official-whitepaper.pdf Block Explorer: https://ftnscan.com/ Kup FTN teraz!

Tokenomika i analiza cenowa Fasttoken (FTN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Fasttoken (FTN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.92B $ 1.92B $ 1.92B Całkowita podaż: $ 880.00M $ 880.00M $ 880.00M Podaż w obiegu: $ 436.26M $ 436.26M $ 436.26M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.39B $ 4.39B $ 4.39B Historyczne maksimum: $ 10 $ 10 $ 10 Historyczne minimum: $ 0.3849164880140255 $ 0.3849164880140255 $ 0.3849164880140255 Aktualna cena: $ 4.39354 $ 4.39354 $ 4.39354 Dowiedz się więcej o cenie Fasttoken (FTN)

Tokenomika Fasttoken (FTN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Fasttoken (FTN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów FTN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów FTN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszFTN tokenomikę, poznaj cenę tokena FTNna żywo!

Jak kupić FTN Chcesz dodać Fasttoken (FTN) do swojego portfolio? MEXC obsługuje różne metody zakupu FTN, w tym karty kredytowe, przelewy bankowe i handel peer-to-peer. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC sprawia, że kupowanie kryptowalut jest łatwe i bezpieczne. Dowiedz się, jak kupować FTN na MEXC już teraz!

Historia ceny Fasttoken (FTN) Analiza historii ceny FTN pomaga użytkownikom zrozumieć wcześniejsze ruchy rynkowe, kluczowe poziomy wsparcia/oporu i wzorce zmienności. Niezależnie od tego, czy śledzisz historyczne maksima, czy identyfikujesz trendy, dane historyczne są kluczową częścią przewidywania cen i analizy technicznej. Poznaj historię ceny FTN już teraz!

Prognoza ceny FTN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać FTN? Nasza strona z prognozami cen FTN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena FTN już teraz!

